Букмекеры перечислили вероятных победителей Евровидения | 360°

Культура 08 мая 2024, 10:36 Букмекеры перечислили вероятных победителей Евровидения «РБК»: букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2024 РИА «Новости»

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Стали известны предполагаемые победители музыкального конкурса Евровидение-2024 по версии букмекеров. Об этом сообщил «РБК».

Лидером ставок назвали Хорватию благодаря выступлению певца Марко Пуришича, более известного как Baby Lasagna. Он представит композицию Rim Tim Tagi Dim. Вероятность его победы оценили в 36%.

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Если артист сможет занять первое место, Хорватия впервые выиграет Евровидение. За последние 20 лет стране девять раз не удавалось пройти в финал.

Вторым кандидатом стал представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code. Его шанс на победу оценили в 16%. Швейцария одерживала победу на Евровидении дважды: в самом первом конкурсе в 1956 году, а после — в 1988-м, благодаря Селин Дион.

На третьей строчке расположилась итальянская певица Анджелина Манго с песней La Noia и шансом на победу в 10%. Италия последний раз выигрывала Евровидение в 2021 году.

Украина в лице дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil с треком Teresa & Maria заняла четвертое место в прогнозах. Вероятность успеха страны составила 8%. У украинцев на счету три победы.

Самые высокие шансы занять пятое место у Испании. Электропоп-дуэт Nebulossa исполнит композицию Zorra, а риск их проигрыша оценили в 23%.

Первый полуфинал конкурса состоялся 7 мая. В следующий этап прошло 10 исполнителей.

В этом году организаторы запретили зрителям палестинские флаги и лозунги.