Палестинские флаги и политические лозунги запретят на Евровидении | 360°

Мир 02 мая 2024, 18:59 Палестинские флаги и политические лозунги запретят на Евровидении Организаторы Евровидения в Швеции запретят палестинские флаги и лозунги РИА «Новости»

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В Швеции в спорткомплексе «Мальме Арена», где планируют провести Евровидение, нельзя будет проносить палестинские флаги, плакаты с политическими лозунгами и другую символику. Такое решение приняли организаторы конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), сообщила газета Göteborgs-Posten.

По данным издания, посетителей с запрещенными флагами и агитплакатами будут задерживать у входа. При этом зрителям позволили проносить только флаги тех стран, которые участвуют в конкурсе.

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Исключение сделали лишь для радужного прайд-флага при условии, что он принесен не в политических целях.

Ранее организаторов конкурса Евровидения обвинили в том, что они поддерживают Израиль из-за денег. По данным СМИ, представители мероприятия рискуют остаться без миллионов евро, если не допустят к участию эту страну.