Председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с RT объяснил важность Дня памяти равноапостольной Марии Магдалины, который отмечается православными христианами ежегодно 4 августа.

Как отметил парламентарий, святая известна глубоким преобразованием своей души — из одержимой демонами женщины она превратилась в ближайшую последовательницу Иисуса Христа.

Народные русские обычаи связывали этот праздник с активным сбором ягод, поскольку именно в августе созревали многие плоды, такие как черника, смородина и малина. Хозяйки занимались заготовкой варенья и консервированием урожая на зиму. Роса, выпавшая утром 4 августа, почиталась как обладающая целительными свойствами.

Таким образом, праздник объединяет глубокие религиозные смыслы с древними народными обычаями, подчеркивая связь поколений и веру в возможность очищения и обновления, заключил Иванов.