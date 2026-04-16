Британские ученые выяснили, где в Лондоне жил Шекспир

Британские ученые точно определили, где располагался дом в Лондоне, в котором жил великий драматург Уильям Шекспир. Об этом сообщил телеканал Euronews .

Недавно в архивах удалось обнаружить карту города XVII века и документы более поздней эпохи о продаже участка предполагаемой внучкой Шекспира. Из этого профессор Люси Манро сделала вывод: памятная табличка на Сент-Эндрюс-Хилл находится именно там, где и должна быть.

Точно неизвестно, жил ли драматург там или только сдавал площадь в аренду, но Манро предполагает первый вариант, поскольку от дома всего пять минут ходьбы до места, где был театр «Блэкфрайерс», в котором литератор ставил свои поздние пьесы.

