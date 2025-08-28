Бразилия примет участие в конкурсе песни «Интервидение»

Бразилию на конкурсе песни «Интервидение» в Москве представит супружеский дуэт из композитора Лусиану Калазанса и певицы Таис Надер. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Калазансу 51 год. В 2010 году он удостоился Премии бразильской музыки в номинации «Лучшая песня», а в 2013-м — премии Latin GRAMMY Awards за альбом «Музыка для кино и телевидения». Пишет в разных стилях, играет на контрабасе, гитаре и фортепиано.

Надер в 2011 году вместе с Даниэлой Меркури записала песню «Воображаемый замок», которую газета The New York Times назвала одной из 10 лучших композиций года.

«Таис и Лусиану, добро пожаловать в Россию! Уверены, что ваше выступление покорит зрителей», — подчеркнули в пресс-службе.

Как будет называться их песня и в каком она жанре, пока не сообщается.

Ранее стало известно, какой приз достанется победителю конкурса.