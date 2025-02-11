Больше 20 стран примут участие в конкурсе «Интервидение»

Участие в песенном конкурсе «Интервидение» подтвердили больше 20 стран. Об этом РИА «Новости» сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, состязаться за первенство будут артисты из Китая, Бразилии, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Саудовской Аравии и других государств.

«Уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. <…> Процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — подчеркнул Швыдкой.

Спецпредставитель президента добавил, что у «Интервидения» не будет одного отработанного стандарта, которые есть у Евровидения. Наоборот, на этом конкурсе будет приветствоваться многоцветие музыки, связанной с традициями.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что у «Интервидения» есть все шансы составить конкуренцию и стать альтернативой Евровидению. Продюсер предложил мотивировать участников денежными призами.