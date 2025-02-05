Продюсер Пригожин: денежные призы сделают «Интервидение» прибыльным конкурсом

Международный конкурс «Интервидение» имеет все шансы стать альтернативой Евровидению. Таким мнением поделился продюсер, организатор концертов и фестивалей Иосиф Пригожин в интервью «Парламентской газете» .

По его словам, Россия способна организовать такое мероприятие благодаря опыту проведения масштабных событий, командам и оборудованию. Новый конкурс должен привлечь таланты со всего мира, вне зависимости от политических отношений между странами, отмечает радио Sputnik.

Пригожин уверен, что возможность выступать на российской площадке заинтересует молодых музыкантов, особенно из США, где сложно пробиться на вершину шоу-бизнеса. Продюсер предложил мотивировать участников денежными призами и продажей лицензий на трансляцию, что сделает проект прибыльным.