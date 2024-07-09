Более 650 школьников из новых регионов посетили Москву этим летом

Минкультуры: этим летом в Москве побывали 658 школьников из новых регионов

Ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей побывали в столице с 22 июня по 7 июля 2024 года. У школьников появилась возможность поближе познакомиться с Москвой благодаря реализации Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85», инициированной Минкультуры России.

Среди гостей столицы были дети от восьми до 17 лет. Для них организовали экскурсии по городу, посещение достопримечательностей и театров.

В рамках тура школьники из новых регионов побывали в музее славянской письменности «Слово», Российской государственной библиотеке, кинопарке «Москино», «СоюзМультПарке» и в киностудии имени Максима Горького.

Также дети смогли посетить Международную выставку-форум «Россия» и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Кроме того, организаторы добавили в программу прогулки на теплоходах по Москве-реке.

Вчера, 8 июля,Владимир Путин прибыл на закрытие выставки-форума «Россия».