Более 3500 школьников из новых регионов поучаствовали в программе «Культурная карта 4+85»

Более 3500 школьников из новых регионов страны приняли участие в культурно-просветительских маршрутах «Культурная карта 4+85» этим летом, сообщила пресс-служба Минкульта России. Проект реализуют с 2023 года.

Минувшим летом ребята из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетили Москву, Тулу и Ростов-на-Дону. Более 3,5 тысячи школьников побывали в памятных местах, изучили их историю и сделали фото на память.

В течение последних двух недель августа в столице побывали 14 групп детей из республик Донбасса. Более чем для 700 подростков организовали экскурсии и прогулки на речных корабликах, их сводили на ВДНХ и в «Москвариум». Другие школьные группы отправились в Ростов-на-Дону, где побывали в зоопарке и областном краеведческом музее, а также в Туле и Ясной Поляне.

В Мариуполе открыли новые школу, детский сад, техникум и университет. С 1 сентября в ДНР за парты сели больше 150 тысяч школьников.