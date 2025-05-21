Более 100 инфлюенсеров выступят на площадке VK Fest

На пяти площадках VK Fest в разных городах выступят более 110 инфлюенсеров. Зрителей ждут не только их выступления, но и автограф-сессии, спортивные челленджи и розыгрыши призов.

Ведущим площадки в Челябинске станет Дима Масленников, а среди гостей — Аня Pokrov, Юля Гаврилина, Аслан Шукаша и Милана Хаметова.

В Сириусе вести мероприятие будет Гурам Амарян. К нему присоединятся Tenderlybae, Егор Шкред (Егорик), Вадим Спириденков, Kamil и AminKa.

Ведущими фестиваля в Казани станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. Среди заявленных гостей — Валя Карнавал, Аня Pokrov, Милана Некрасова, Utopia Show и другие.

В Санкт-Петербурге ведущими зоны инфлюенсеров одного из дней станут Аня Pokrov, Никита Сударь и Карина Кросс, а Синей сцены — Ида Галич и Антон Шастун. В парке 300-летия выступят «Импровизаторы», Оксана Самойлова, Егор Шип, Алексей Столяров и многие другие.

Наконец, 19 июля в Москве к фестивалю присоединятся такие исполнители, как Инстасамка, Бустер, RASA, DJ Twins и Влад А4.

Список не окончательный и будет пополняться.

Ранее организаторы пообещали впервые открыть на VK Fest в Москве электронную площадку. До этого такой привилегией обладатели только жители и гости Санкт-Петербурга.