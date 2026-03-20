Умерла жена Олега Басилашвили Галина Мшанская

Жена советского и российского актера Олега Басилашвили Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта. Об этом в телеграм-канале сообщила журналистка Ника Стрижак.

«Сегодня ночью ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская, жена Олега Валериановича Басилашвили, легендарная ведущая нашего телевидения. Царица „Царской ложи“», — написала она.

По словам Стрижак, в последнее время здоровье Мшанской давало сбои, однако она до конца сохраняла поразительную ясность ума. В феврале ей исполнился 91 год.

Журналистка назвала жену Басилашвили величественной и властной женщиной. Ее эрудиция, манера общения, особая интонация и притягательный низкий голос завораживали поклонников.

«Для меня она была мэтром. Но при этом она могла мне позвонить, чтобы сказать хорошие слова о новом фильме», — заявила Стрижак.

Она отметила, что Мшанская была главным человеком для Олега Басилашвили. Он ее обожал, волновался даже больше, чем за себя.