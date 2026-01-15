Юрист Барщевский рассказал о развитии театрального дела после ухода «из чиновников»

Заслуженный юрист России и основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский рассказал о дальнейших планах после завершения деятельности в качестве официального представителя правительства в Конституционном и Верховном судах. Об этом сообщило ИА НСН .

«Я проработал чиновником практически 25 лет, но, как говорят мои коллеги, чиновником так и не стал. Это, видимо, черта характера и предрасположенность», — отметил Барщевский.

Он заявил, что не собирается уходить на покой и «выращивать огурцы». По словам юриста, он вновь ведет активную адвокатскую практику. Кроме того, специалист уделяет большое внимание развитию театрального дела и планирует выпустить минимум две премьеры до конца сезона.