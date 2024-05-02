Барды Никитины оказались в центре скандала в США | 360°

Культура 02 мая 2024, 10:45 Барды Никитины оказались в центре скандала в США Барды Никитины попали в скандал в США из-за нарушения авторских прав на песни РИА «Новости»

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Барды Сергей и Татьяна Никитины оказались втянуты в скандал с поэтессой Юнной Мориц. Выяснилось, что песни на ее стихи артисты исполняли, не имея на это прав, сообщил «Царьград».

Никитины открыто выступали против специальной военной операции на Украине. Однако регулярно включали в свой репертуар произведения поэтессы, которая выражает поддержку России.

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Мориц, обратилась к юристам с просьбой разобраться в ситуации. Поэтесса сказала, что она не желает, чтобы ее стихи звучали на антироссийских мероприятиях.

Никитины, прославившиеся благодаря своим песням в кино, планировали выступить на фестивале «Возраст счастья» в поддержку Украины в Черногории в конце мая. Однако несколько недель назад отказались от этой идеи, опровергнув слухи о финансировании ВСУ. Они попросили организаторов исключить их из списка участников мероприятия.