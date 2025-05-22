Балерина Анастасия Сташкевич получила новое звание

Исполнительница заглавной партии в балете «Анюта» танцовщица Анастасия Сташкевич получила звание заслуженной артистки России. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации .

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист российской федерации“ Сташкевич Анастасии Витальевне, артистке балета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Государственный академический Большой театр России“, город Москва», — распорядился глава государства.

Этим же указом Путин отметил дирижер хора Государственной академической симфонической капеллы Александра Хватова и старшего преподавателя кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте. Они удостоились звания заслуженного деятеля искусств России.

Сташкевич 40 лет, она родилась 20 ноября 1984 года в Ленинграде. Окончила Московскую государственную академию хореографии и поступила в балетную труппу Большого театра. На счету балерины звание народной артистки Северной Осетии-Алании, премии «Золотая маска», «Ваганова-PRIX» и «Арабеск».

Высшей государственной награды удостоился министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного.