Авторы байопика о «Битлз» сняли знаковую сцену с зеброй на Эбби-роад

Сцену нового фильма о «Битлз», повторяющую обложку одиннадцатого альбома группы, сняли в Лондоне. Об этом сообщила газета Metro .

Съемки прошли там же, где сделана знаменитая фотография, — на пешеходном переходе через Эбби-роад. Рядом находится студия звукозаписи, где работали музыканты.

На фотографии видно, что с помощью костюмов и грима съемочная группа попыталась максимально точно воссоздать облик «ливерпульской четверки».

Режиссер картины — Сэм Мендес. Он планирует выпустить в 2028 году четырехсерийный байопик. Каждая серия будет посвящена одному из членов группы.

Роль Джона Леннона играет звезда «Плохой девочки» Харрис Диккинсон, Барри Киоган перевоплотился в Ринго Старра, Пол Мескал — в Пола Маккартни. Джозефу Куинну, известному по роли рокера Эдди в «Очень странных делах», выпало воплотить на экране Джорджа Харрисона.

Ранее в Сети опубликовали первые кадры короткометражки о Мэрилин Монро, снятой к ее 100-летию.