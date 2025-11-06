Дырявый плащ Бэтмена продали в США за 50 млн рублей

Аукционный дом Heritage Auctions в США продал костюмы главных героев телесериала «Бэтмен» 1960-х годов. Изношенные предметы одежды ушли с молотка за 437 тысяч фунтов стерлингов, сообщил сайт WTJ .

Американский телевизионный сериал по мотивам комиксов компании DC выходил в 1966–1968 годах. С тех пор вещи хоть и находились в коллекции доктора Стюарта Берковица, все же немного обветшали. На костюме Бэтмена, которого играл Адам Уэст, появились дыры на леотарде, порвалась внутренняя подкладка плаща, истрепались ботинки.

У костюма Робина, который надевал Берт Уорд, тоже порвались плащ и леггинсы. Это не помешало новому владельцу отдать за оба лота в общей сложности 437 тысяч фунтов стерлингов (46,7 миллиона рублей).

Костюм Чудо-женщины из телешоу 1970-х годов продали за 172,4 тысячи фунтов стерлингов (18,4 миллиона рулей), кожаную куртку Фонзи из шоу шоу Happy Days 1950-х годов в исполнении Генри Уинклер в роли Фонзи ушел за 67 тысяч фунтов стерлингов (почти 7,2 миллиона рублей). Общая стоимость всех лотов, проданных на аукционе в Далласе, достигла 770 тысяч фунтов стерлингов (почти 82,4 миллиона рублей).

Ранее британец разбогател на продаже редких комиксов о Супермэне. Он наткнулся на них на барахолке и выставил в сотню раз дороже, чем купил.