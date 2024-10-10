В Москве открылась выставка пятилетней художницы-вундеркинда

У пятилетней художницы Маши Лисиненко открылась персональная выставка в доме культуры «Гайдаровец» на Земляном Валу в Москве. Она стала второй в жизни девочки-вундеркинда. Мероприятие приурочили ко Дню учителя.

«У нее есть стержень, характер, подход. И благодаря этому подходу здесь совершенно нигде нет моей руки. Мое присутствие в ее картинках только тогда, когда руководитель направляет и подсказывает. Она именно талант», — рассказала педагог девочки Анжелика Гасович-Кучеренко.

Учителя Маши считают, что уже к 12 годам она сможет прогреметь на всю страну. Искусствоведы высоко оценивают ее творчество.

«Она краски очень хорошо, цвет, видит. Вот, посмотрите, маки, я обратил внимание, это прямо как Ван Гог. Вот такой вот цвет», — отметил историк-краевед Семен Белов.