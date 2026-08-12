PR-эксперт Асадова назвала ошибкой Инстасамки истощение аудитории манипуляциями

На днях Инстасамка сообщила, что решила навсегда покинуть Россию и российский шоу-бизнес. Спустя день артистка опровергла заявление — оказывается, сделано все было ради хайпа и прогрева новой песни. Основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова рассказала 360.ru, почему такая пиар-стратегия — это игра с огнем.

Инстасамка всегда работала на грани фола. Но в 2026 году контекст изменился, и те ходы, которые раньше воспринимались как дерзость, начинают выглядеть опасной игрой.

«Формально [громкое заявление] сработало: за сутки она попала во все новостные ленты, ее обсуждали и поклонники, и критики. Но важно, какой след это оставляет. Использовать тему отъезда из страны и окончательного ухода с рынка сегодня — это не просто эпатаж. Это чувствительная тема, которая затрагивает патриотизм, национальную идентичность, отношение к своей стране. Когда артист заявляет, что принял серьезное жизненное решение, а потом сообщает, что это была шутка, аудитория чувствует откровенную манипуляцию», — высказалась эксперт.

Судя по соцсетям, большая часть фанатов рэперши испытала усталость и разочарование. Люди пишут о том, что их развели, что таким образом обесцениваются реальные переживания тех, для кого тема отъезда и возвращения — не шутка, а жизненный выбор. Это важный сигнал: эмоциональный кредит доверия, который раньше позволял Инстасамке многое, начал истощаться.

«Для Инстасамки, которая изначально строила карьеру на эпатаже, такой прием дал нужный охват. Но цена ошибки растет: каждый следующий вброс снижает доверие и делает ее заявления все менее значимыми, даже когда речь будет идти о реальных решениях», — объяснила эксперт.

Помимо репутационных рисков, Еропкина может просто потерять большие контракты. Когда вокруг имени постоянно возникает ощущение нестабильности и непредсказуемости, бизнес старается не ввязываться.

Какие признания сделала рэперша, как стала королевой хайпа и какая бы пиар-стратегия подошла бы ей сегодня — в материале 360.ru.