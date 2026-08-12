Инстасамка разыграла уход из России. Почему хайп начал работать против нее

На днях Инстасамка сделала громкое заявление: она навсегда уехала из России и будет петь за границей и на английском языке. Рэперша подчеркнула: она уже полгода живет в Арабских Эмиратах, а ее первый заграничный концерт состоится через несколько недель в Лондоне. Не успели фанаты по ней соскучиться, как Дарья Еропкина (настоящее имя артистки) объявила, что никуда не уедет, а заявление сделала ради хайпа и прогрева нового сингла. Как от череды скандалов девушка дошла до дружбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и откровенной пиар-лжи, а также можно ли спасти ее репутацию, выяснил 360.ru.

Мальчик, который кричал: «Волки!» Последняя стратегия продвижения сингла Инстасамки удивляет своей простотой: наврать с три короба, а потом заявить всем, что это не она такая плохая, а вы все глупенькие и не поняли обмана. Если кратко: накануне Дарья Еропкина вышла в соцсети и заявила, что уже полгода живет в Дубае вместе со своим мужем и возвращаться в Россию не собирается. «Я ухожу с российского рынка. Конечно, скоро я запишу вам отдельное разговорное видео, где расскажу все подробнее. Если по верхам: я хотела сделать это еще в 2022-м, когда мы уехали в Дубай. Но потом случился „За деньги — да“», — рассказала Дарья. Хит гремел из каждого утюга, и Инстасамка поехала в Москву — хайпить и забирать лут. После этого Дарья вспомнила, что у нее есть мечта и ее надо бы осуществить до 30 лет. Почему именно до этого возраста, она умолчала, но ловко вклинить рекламу салона красоты в ОАЭ не забыла. «Я не вернусь по многим причинам, но основная — мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала все, что только можно, и мне пора двигаться дальше. В России я достигла потолка, у меня там было все: хиты, фиты, клипы, выступления, свой бренд, коллаборации, работа с банком — абсолютно все», — рассказала рэперша.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Девушка заявила, что у нее всегда были «одни из самых больших гонораров в индустрии». Никаких подтверждений этому тезису, конечно же, Инстасамка не привела. В заключение Дарья объявила, что собирается перевести все свои песни на английский язык, на нем же вести соцсети и «завоевывать мир». Но не прошло и суток, как Дарья снова вышла к своим поклонникам и заявила: никуда она не уехала. «Не думала и не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем», — заявила артистка. Ну да, не думала. Если кратко: уезжать она никуда не собирается, творить для своих русских фанатов, если они еще остались, не перестанет, а наврала она с три короба ради хайпа и прогрева своего нового «экспериментального трека». В конце видео артистка под него покривлялась — к слову, ничего экспериментального российский слушатель там не услышит.

Фото: РИА «Новости»

Почему Инстасамку называют королевой хайпа У рэперши всегда были топорные способы продвижения своей музыки. Например, в 2019 году она рассказала, что ее квартиру обокрали, а в качестве доказательств разбросала по комнатам вещи и даже разбила телевизор. Через несколько месяцев Инстасамка сообщила, что ее бойфренд Олег Moneyken попал в ДТП: следом в Сети появились фото с бутафорской кровью и разбитым авто. Эти инсценировки, как позднее оказалось, Дарья организовала ради хайпа. Далее были порноролик с участием рэперши, который, по подозрениям некоторых, слила сама Дарья, скандалы на YouTube-шоу, фиты с артистами, которые не состоялись из-за капризов Еропкиной. Также исполнительница ругалась с курьерами и визажистами и даже инсценировала нападение на себя, вылив на лицо зеленку! В итоге артистку начали описывать как эпатажную, скандальную и называть королевой хайпа.

Интересно В 2022 году девушка с мужем Олегом действительно уезжала в Дубай. Там артистка пыталась устроиться и продолжать музыкальную карьеру. Вероятнее всего, получилось не так хорошо, как в России.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com

Смена имиджа и уход от скандальности Полной неожиданностью стало сотрудничество Дарьи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сначала появились фото эпатажной Инстасамки в здании Общественной палаты летом 2025 года. Они настолько не вязались с образом артистки, что некоторые всерьез думали о нейросетевой природе снимков. Но нет, как раз это было правдой. Еропкина отметила, что приходила на круглый стол по вопросу защиты прав несовершеннолетних в Сети. Тогда многие осудили рэпершу — впервые не за ее хайп и вранье. Мол, помолчала бы, не тебе рассказывать, как воспитывать и защищать молодежь. К слову, в творчестве Инстасамки и правда много нецензурной лексики и упоминаний запрещенных веществ. Критиковала артистку и Мизулина. В итоге рэпершу вызвали на ковер в кабинет Екатерины, после чего Инстасамка пообещала удалить из текстов песен мат, запрещенку и любые упоминания о деструктивных отношениях. Примерно в это же время Инстасамка сдула губы и сменила гардероб, сделав акцент на натуральность и кэжуал. Примерно год она играла в «хорошую Дашу», но, видимо, снова сорвалась. Или так и было задумано?

Фото: Екатерина Мизулина / РИА «Новости»

Хайп и вранье как пиар Инстасамка всегда работала на грани фола. Но в 2026 году контекст изменился, и те ходы, которые раньше воспринимались как дерзость, начинают выглядеть как опасная игра, рассказала 360.ru основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова. «Формально [громкое заявление Инстасамки о переезде из России] сработало: за сутки она попала во все новостные ленты, ее обсуждали и поклонники, и критики. Но важно, какой след это оставляет. Использовать тему отъезда из страны и окончательного ухода с рынка сегодня — это не просто эпатаж. Это чувствительная тема, которая затрагивает патриотизм, национальную идентичность, отношение к своей стране. Когда артист заявляет, что принял серьезное жизненное решение, а потом сообщает, что это была шутка, аудитория чувствует откровенную манипуляцию», — высказалась эксперт. По реакции в соцсетях видно, что значительная часть зрителей испытала усталость и разочарование. Люди пишут о том, что их развели, что таким образом обесцениваются реальные переживания тех, для кого тема отъезда и возвращения — это не шутка, а жизненный выбор. Это важный сигнал: эмоциональный кредит доверия, который раньше позволял Инстасамке многое, начал истощаться.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com

«Для Инстасамки, которая изначально строила карьеру на эпатаже, такой прием дал нужный охват. Но цена ошибки растет: каждый следующий вброс снижает доверие и делает ее заявления все менее значимыми, даже когда речь будет идти о реальных решениях», — объяснила Асадова. Есть и прагматический уровень. Подобные заявления про уход с рынка и окончательный отъезд могут привлечь внимание не только публики, но и государственных структур, партнеров, рекламодателей, площадок. Для артиста, который зарабатывает серьезные деньги и работает с крупными брендами, такая токсичность может стоить не только репутации, но и контрактов. Если вокруг имени постоянно возникает ощущение нестабильности и непредсказуемости, бизнес‑риски растут. Какая пиар-стратегия лучше сработает для Инстасамки На самом деле рэперша давно вышла за рамки «девочки из скандальных сторис». У нее есть хиты, узнаваемый визуальный стиль, опыт работы с крупными брендами и госструктурами. На этом этапе стратегия «все время шокировать» начинает работать хуже, чем стратегия «показывать рост».

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com