Инстасамка разыграла уход из России. Почему хайп начал работать против нее
Пиарщица Асадова: каждый вброс Инстасамки снижает доверие к ней все больше
На днях Инстасамка сделала громкое заявление: она навсегда уехала из России и будет петь за границей и на английском языке. Рэперша подчеркнула: она уже полгода живет в Арабских Эмиратах, а ее первый заграничный концерт состоится через несколько недель в Лондоне. Не успели фанаты по ней соскучиться, как Дарья Еропкина (настоящее имя артистки) объявила, что никуда не уедет, а заявление сделала ради хайпа и прогрева нового сингла. Как от череды скандалов девушка дошла до дружбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и откровенной пиар-лжи, а также можно ли спасти ее репутацию, выяснил 360.ru.
Мальчик, который кричал: «Волки!»
Последняя стратегия продвижения сингла Инстасамки удивляет своей простотой: наврать с три короба, а потом заявить всем, что это не она такая плохая, а вы все глупенькие и не поняли обмана.
Если кратко: накануне Дарья Еропкина вышла в соцсети и заявила, что уже полгода живет в Дубае вместе со своим мужем и возвращаться в Россию не собирается.
«Я ухожу с российского рынка. Конечно, скоро я запишу вам отдельное разговорное видео, где расскажу все подробнее. Если по верхам: я хотела сделать это еще в 2022-м, когда мы уехали в Дубай. Но потом случился „За деньги — да“», — рассказала Дарья.
Хит гремел из каждого утюга, и Инстасамка поехала в Москву — хайпить и забирать лут. После этого Дарья вспомнила, что у нее есть мечта и ее надо бы осуществить до 30 лет. Почему именно до этого возраста, она умолчала, но ловко вклинить рекламу салона красоты в ОАЭ не забыла.
«Я не вернусь по многим причинам, но основная — мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала все, что только можно, и мне пора двигаться дальше. В России я достигла потолка, у меня там было все: хиты, фиты, клипы, выступления, свой бренд, коллаборации, работа с банком — абсолютно все», — рассказала рэперша.
Девушка заявила, что у нее всегда были «одни из самых больших гонораров в индустрии». Никаких подтверждений этому тезису, конечно же, Инстасамка не привела. В заключение Дарья объявила, что собирается перевести все свои песни на английский язык, на нем же вести соцсети и «завоевывать мир».
Но не прошло и суток, как Дарья снова вышла к своим поклонникам и заявила: никуда она не уехала.
«Не думала и не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем», — заявила артистка. Ну да, не думала.
Если кратко: уезжать она никуда не собирается, творить для своих русских фанатов, если они еще остались, не перестанет, а наврала она с три короба ради хайпа и прогрева своего нового «экспериментального трека». В конце видео артистка под него покривлялась — к слову, ничего экспериментального российский слушатель там не услышит.
Почему Инстасамку называют королевой хайпа
У рэперши всегда были топорные способы продвижения своей музыки. Например, в 2019 году она рассказала, что ее квартиру обокрали, а в качестве доказательств разбросала по комнатам вещи и даже разбила телевизор.
Через несколько месяцев Инстасамка сообщила, что ее бойфренд Олег Moneyken попал в ДТП: следом в Сети появились фото с бутафорской кровью и разбитым авто. Эти инсценировки, как позднее оказалось, Дарья организовала ради хайпа.
Далее были порноролик с участием рэперши, который, по подозрениям некоторых, слила сама Дарья, скандалы на YouTube-шоу, фиты с артистами, которые не состоялись из-за капризов Еропкиной. Также исполнительница ругалась с курьерами и визажистами и даже инсценировала нападение на себя, вылив на лицо зеленку! В итоге артистку начали описывать как эпатажную, скандальную и называть королевой хайпа.
Интересно
В 2022 году девушка с мужем Олегом действительно уезжала в Дубай. Там артистка пыталась устроиться и продолжать музыкальную карьеру. Вероятнее всего, получилось не так хорошо, как в России.
Смена имиджа и уход от скандальности
Полной неожиданностью стало сотрудничество Дарьи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сначала появились фото эпатажной Инстасамки в здании Общественной палаты летом 2025 года. Они настолько не вязались с образом артистки, что некоторые всерьез думали о нейросетевой природе снимков. Но нет, как раз это было правдой. Еропкина отметила, что приходила на круглый стол по вопросу защиты прав несовершеннолетних в Сети.
Тогда многие осудили рэпершу — впервые не за ее хайп и вранье. Мол, помолчала бы, не тебе рассказывать, как воспитывать и защищать молодежь. К слову, в творчестве Инстасамки и правда много нецензурной лексики и упоминаний запрещенных веществ. Критиковала артистку и Мизулина. В итоге рэпершу вызвали на ковер в кабинет Екатерины, после чего Инстасамка пообещала удалить из текстов песен мат, запрещенку и любые упоминания о деструктивных отношениях.
Примерно в это же время Инстасамка сдула губы и сменила гардероб, сделав акцент на натуральность и кэжуал. Примерно год она играла в «хорошую Дашу», но, видимо, снова сорвалась. Или так и было задумано?
Хайп и вранье как пиар
Инстасамка всегда работала на грани фола. Но в 2026 году контекст изменился, и те ходы, которые раньше воспринимались как дерзость, начинают выглядеть как опасная игра, рассказала 360.ru основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова.
«Формально [громкое заявление Инстасамки о переезде из России] сработало: за сутки она попала во все новостные ленты, ее обсуждали и поклонники, и критики. Но важно, какой след это оставляет. Использовать тему отъезда из страны и окончательного ухода с рынка сегодня — это не просто эпатаж. Это чувствительная тема, которая затрагивает патриотизм, национальную идентичность, отношение к своей стране. Когда артист заявляет, что принял серьезное жизненное решение, а потом сообщает, что это была шутка, аудитория чувствует откровенную манипуляцию», — высказалась эксперт.
По реакции в соцсетях видно, что значительная часть зрителей испытала усталость и разочарование. Люди пишут о том, что их развели, что таким образом обесцениваются реальные переживания тех, для кого тема отъезда и возвращения — это не шутка, а жизненный выбор. Это важный сигнал: эмоциональный кредит доверия, который раньше позволял Инстасамке многое, начал истощаться.
«Для Инстасамки, которая изначально строила карьеру на эпатаже, такой прием дал нужный охват. Но цена ошибки растет: каждый следующий вброс снижает доверие и делает ее заявления все менее значимыми, даже когда речь будет идти о реальных решениях», — объяснила Асадова.
Есть и прагматический уровень. Подобные заявления про уход с рынка и окончательный отъезд могут привлечь внимание не только публики, но и государственных структур, партнеров, рекламодателей, площадок. Для артиста, который зарабатывает серьезные деньги и работает с крупными брендами, такая токсичность может стоить не только репутации, но и контрактов. Если вокруг имени постоянно возникает ощущение нестабильности и непредсказуемости, бизнес‑риски растут.
Какая пиар-стратегия лучше сработает для Инстасамки
На самом деле рэперша давно вышла за рамки «девочки из скандальных сторис». У нее есть хиты, узнаваемый визуальный стиль, опыт работы с крупными брендами и госструктурами. На этом этапе стратегия «все время шокировать» начинает работать хуже, чем стратегия «показывать рост».
В ее случае убедительнее сработала бы связка из трех приемов:
- Ставка на продукт, а не на фейковые новости. Трек с народными мотивами можно было бы продвигать без ложного заявления об отъезде — через тизеры, коллаборации, живые реакции аудитории;
- Переход от образа трикстера к имиджу бизнес‑дивы. Она уже демонстрировала, что может говорить о деньгах, контрактах, своем пути не только в формате скандала, но и как успешный предприниматель. Так она продемонстрировала бы, что вместо эмоциональных качелей дает партнерам больше предсказуемости;
- Новая искренность. Аудитория 2026 года устала от бесконечных прогревов. Лучше работает честный разговор: почему артисту тесно в индустрии, чего ему не хватает, что он действительно хочет менять в своем творчестве. Это сложнее, чем устроить еще один информационный взрыв, но именно так формируется долгосрочная репутация.
В общем, скандал с якобы отъездом дал Инстасамке разовый всплеск внимания, но усилил усталость аудитории и партнеров от манипуляций. Репутацию мог бы изменить не еще один скандал, а понятная позиция и сильный музыкальный материал. Но, по всей видимости, потолок, на который она сама жалуется, звезду вполне устраивает.