Артист балета из Якутии Дмитриев погиб в ДТП в Таиланде

Якутский театр «СахаОпераБалет» объявил о гибели артиста Михаила Дмитриева, который отправился на отдых в Таиланд. Коллеги принесли родным и близким соболезнования и попросили зрителей о помощи: для возвращения тела артиста балета в Россию требуются большие деньги, которых у его родных нет.

В пресс-службе театра заявили, что речь идет об огромной сумме, которая продолжит расти с каждым днем.

«Для перевозки тела нужны просто огромные деньги, которые, если не собрать всем миром, взять просто негде», — говорится в сообщении театра.

Подруга погибшего в комментарии изданию 14.RU заявила, что Михаил Дмитриев получил смертельные травмы от наезда машины, когда переходил дорогу в Бангкоке. Она добавила, что из родственников у него остались только мама и старший брат, которые не могут оплатить счет для доставки тела в Россию.

Соболезнования родным и коллегам скоропостижно ушедшего из жизни артиста выразило Министерство культуры и духовного развития Якутии. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Дмитриев проработал в театре более 14 лет и в прошлом году получил звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

«Михаил был занят во всем текущем и премьерном репертуаре балетной труппы, являлся участником всех значимых проектов театра. Он успешно выступал в больших международных гастролях театра по городам России и за рубежом», — указали в министерстве.

Дмитриев принимал участие в этнобалете «Сияющий камень», который получил премию «Золотая маска» в 2025 году.

На этой неделе Россия потеряла кинорежиссера Юрия Кару. Он скончался после третьего инсульта во время восстановления в Ялте. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств пройдет в Центральной клинической больнице Москвы в ближайший вторник, 22 июля. Похоронят кинорежиссера на Троекуровском кладбище.