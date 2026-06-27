Археологи обнаружили некрополь собора Преображения Господня в Оренбурге

Археологические раскопки начались на территории бывшего водозабора на набережной Урала в Оренбурге. Исследования проводятся специалистами Института археологии Российской академии наук, сообщил 56orb.ru.
На начальном этапе работ ученые уже обнаружили остатки объектов, относящихся к Оренбургской крепости, включая фундаменты Александровских казарм и некрополь собора Преображения Господня.
Площадь выявленного некрополя составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Эти находки могут предоставить важную информацию о истории региона и его архитектурном наследии.
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