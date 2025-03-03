«Анора» с Юрой Борисовым получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Роли в киноленте исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. «Анора» также получила статуэтки за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.

Создатель фильма Шон Бэйкер стал лучшим режиссером. Исполнительница главной роли Майки Мэдисон получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». В общей сложности лента взяла пять наград.

Американский актер Роберт Дауни — младший во время выступления на церемонии вручения «Оскара» похвалил Борисова и заявил, что у артиста светлое будущее. Он также отметил «прорывную» роль россиянина в «Аноре». Однако получить награду Борисову не удалось.

Российского актера выдвинули на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Он сыграл в драме Игоря. Победителем в этой категории в итоге признали Кирана Калкина, сыгравшего в киноленте «Настоящая боль».