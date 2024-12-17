Английский балет заменил русский танец в «Щелкунчике» на украинский гопак

«Щелкунчик» в британской версии исполнили с украинским танцем вместо русского

Английский национальный балет преобразовал русский танец из балета «Щелкунчик» в украинский. Об этом сообщило издание Yahoo .

Зрители новой постановки в лондонском театре «Колизеум» обратили внимание, что на артистах, исполняющих русский танец трепак, были другие костюмы. Черно-белую одежду участников труппы сделали под цвет украинского макового рулета.

«Новые костюмы сделали под цвет макового рулета. Авторы изобразили маковник, который они относят к украинской кухне», — отметила одна их зрительниц.

В сцене балета, когда Щелкунчик превращается в принца, они с Мари переносятся в страну сладостей. Здесь исполняются русский, арабский, испанский и китайский танцы.

В пресс-службе Английского национального балета пока не объяснили преобразование русского танца.

Большой театр окончил торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик» в четверг ночью, 12 декабря. Они завершились с максимальной ставкой за четыре билета в 1,255 миллиона рублей.