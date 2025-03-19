Андреасян заявил, что уже много лет не получает от государства деньги на фильмы

Кинокомпания, принадлежащая Сарику Андреасяну, уже восемь лет не получает помощи от государства. Об этом заявил сам режиссер в Telegram-канале .

«Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», — написал он, приведя названия нескольких фильмов.

Так режиссер прокомментировал ответ Минкульта на запрос ТАСС. В министерстве заявили, что Андреасян с 2019 года снимает кино на свои или привлеченные деньги.

Режиссер попал в скандал после встречи со студентами Московского киноколледжа, сорвав лекцию из-за вопроса об Андрее Тарковском. Он извинился за вспышку гнева, но кадры со встречи все равно утекли в интернет. После этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к Минкульту с призывом перестать спонсировать фильмы Андреасяна, а его самого назвал «заносчивым типом», который ненавидит классику.