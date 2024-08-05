Возможности Пушкинской карты предложили расширить в Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг

В России предложили ввести разовое ежегодное зачисление определенной суммы на Пушкинскую карту для тех людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, написал RT.

По его словам, зачисленные деньги должны использоваться для приобретения школьных принадлежностей. Ветров добавил, что особенно важно предоставить помощь тем семьям, кто в ней по-настоящему нуждается.

Эксперт также напомнил, что Пушкинская карта позволяет детям и подросткам посещать музеи, театры и выставки.

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