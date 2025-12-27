Многие американцы удивляются, когда узнают, насколько богата культурная жизнь россиян. Об этом РИА «Новости» рассказал потомок Петра Чайковского Денис фон Мекк.

«Когда я говорю, что сегодня в России все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление», — отметил родственник великого композитора.

В США не знают о конкурсах и новых постановках в России, а также о том, что залы на концертах классической музыки и спектаклях заполнены. Американцы интересуются и творчеством Чайковского.

Денис фон Мекк — сооснователь и руководитель международного благотворительного фонда, который носит имя его прапрапрабабушки Надежды Филаретовны фон Мекк — она была меценаткой Чайковского.

Ранее народный артист России Эдгард Запашный предложил запустить нацпроект по строительству цирков в российских городах. В ГД поддержали эту идею.