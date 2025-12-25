Депутат Шолохов поддержал идею с созданием нацпроекта по строительству цирков

Народный артист России Эдгард Запашный предложил запустить нацпроект по строительству цирков в российских городах. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Депутат поддержал идею, указав на ее актуальность для территорий, где сфера циркового искусства развита недостаточно.

«Сегодня многофункциональные культурные центры гораздо более востребованы, нежели культурные учреждения узкой направленности», — отметил парламентарий.

По его словам, подобные заведения привлекают большее количество посетителей, обеспечивают финансовую устойчивость и создают дополнительную инфраструктуру развлечений.