Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар»

За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин. Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 кинолент. Среди них «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна из Дании, «Универсальный язык» Мэттью Ранкина из Канады, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса из Бразилии, «Прикосновение» Бальтасара Кормакура из Исландии и «Эмилия Перес» Жака Одиара из Франции.

В шорт-лист категории «Оригинальная музыка» попали 20 композиций, среди которых «Битлджус Битлджус», «Комната по соседству» и «Головоломка 2», в номинации «Оригинальная песня» — 15 композиций, в том числе Forbidden Road Робби Уильямса из фильма «Быть лучше» (Better Man).

Церемония награждения пройдет 2 марта 2025 года. В качестве ведущего выступит американский комик Конан О’Брайен.

Лучшим фильмом в 2024 году стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Он получил призы в семи номинациях, в том числе за режиссуру и операторскую работу.