Сегодня 13:40 Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона 2 0 0 Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/Keystone Press Agency / Global Look Press Культура

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Кто-то в Голливуде трижды произнес «Битлджус!», и герой Майкла Китона скоро снова окажется на экранах. Фанатам уже показали первый трейлер, а сам фильм Тима Бертона о новых приключениях «биоэкзорциста» выйдет осенью 2024 года.

«Битлждус-2»: новый трейлер и первые кадры Интернет рыдает от восторга: недавно вышел первый трейлер и появились кадры из нового фильма «Битлджус». Режиссером картины снова выступил Тим Бертон, загробного хулигана в полосатом костюме опять воплотит Майкл Китон. Хотя киносемью Дитцев урезали, обе ее героини, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара, останутся в ленте. Одну из главных ролей отдали звезде сериала «Уэнсдэй» Дженне Ортеге. Также появятся Уиллем Дефо — он сыграет детектива-призрака — и Моника Беллуччи в качестве жены Битлджуса.

До премьеры осталось совсем немного: новый «Битлджус» должен выйти 6 сентября этого года. Россияне не смогут официально посмотреть новое творение Тима Бертона в кинотеатрах: компания Warner Bros. Pictures, которой принадлежит фильм, еще два года назад отказалась показывать свои ленты в России.

Кто такой Битлджус Битлджус появился на свет с легкой руки писателя и сценариста Майкла МакДауэлла. На самом деле персонажа звали Бетельгейзе — в честь красной звезды-сверхгиганта в созвездии Ориона. Однако благодаря уникальной способности американцев по-особенному читать и воспроизводить прочитанное Betelgeuse стал Beetlejuice.

Фото: KPA / Global Look Press

Изначально история была совсем не смешной. В ней изобиловали жуткие мертвецы, насилие и убийства. Лидия Дитц, персонаж Вайноны Райдер, в финале должна была умереть, а сам Битлджус (которого автор описывал как коротышку восточной внешности) погибал, замученный червями.

Интересно Майкл МакДауэлл коллекционировал различные предметы, связанные с изображением Смерти. Его обширная коллекция включала в себя разнообразные сувениры, жетоны, фотографии и даже таблички с детских гробов. После смерти писателя в 1999 году все это (более семидесяти шести коробок) приобрел Чикагский Северо-Западный университет. Майкл МакДауэлл коллекционировал различные предметы, связанные с изображением Смерти. Его обширная коллекция включала в себя разнообразные сувениры, жетоны, фотографии и даже таблички с детских гробов. После смерти писателя в 1999 году все это (более семидесяти шести коробок) приобрел Чикагский Северо-Западный университет.

Когда сценарий попал к Бертону, он сразу уволил МакДауэлла и принялся переделывать историю вместе с Ларри Уилсоном, будущим сценаристом «Семейки Аддамс», и Уорреном Скаареном, который участвовал в создании второй части комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз».

Фото: Режиссер Тим Бертон на съемочной площадке фильма «Битлджус». Фото: IMAGO/United Archives/Publicity / Global Look Press

О чем фильм «Битлджус» 1988 года Осторожно, спойлеры! Добропорядочные до скуки молодые супруги Барбара и Адам Мейтленд случайно гибнут в нелепой катастрофе и становятся призраками. Дом, который, по мнению риелтора, «слишком велик для семьи без детей», продают нью-йоркскому застройщику Чарльзу Дитцу. Он тут же переезжает вместе с женой Делией и дочерью Лидией. Призраки в ужасе: загробный инспектор Джуно сообщил, что бывшие хозяева 125 лет не смогут покинуть свой дом. Между тем деятельная миссис Дитц настроена кардинально его переделать. Напугать новых жильцов Мейтлендам не удалось, зато они подружились с Лидией, которая может видеть старых хозяев дома.

В отчаянии Барбара и Адам обращаются за помощью к бывшему помощнику Джуно — «призраку-биоэкзорцисту» Битлджусу. Однако он оказывается слишком сумасшедшим, так что пара отказывается от его услуг. Старшие Дитцы в восторге от того, что в их доме есть призраки, и устраивают вечеринку.

Интересно Чтобы вызвать Битлджуса, нужно трижды произнести его имя. Таким же способом можно от него избавиться. Примечательно, что сам «биоэкзорцист» не может произносить свое имя из-за действия проклятия. Чтобы вызвать Битлджуса, нужно трижды произнести его имя. Таким же способом можно от него избавиться. Примечательно, что сам «биоэкзорцист» не может произносить свое имя из-за действия проклятия.

Эзотерик Отто проводит ритуал оживления призраков, который грозит окончательной смертью Мейтлендам. Битлджус соглашается спасти их в обмен на свадьбу с Лидией. После череды сумасшедших событий супругам-призракам удается спасти девочку и не дать ей стать женой полосатого психа.

Кто играл в «Битлджусе» Роль Битлджуса долго примеряли на разных актеров: Сэмми Дэвиса — младшего, Дастина Хоффмана, Робина Уильямса, Кристофера Ллойда, Джима Керри, Джека Николсона, Билла Мюррея, Роберта Де Ниро. Говорят, была идея пригласить даже Арнольда Шварценеггера. В конце концов счастливый билет достался именно Майклу Китону. Он прочел сценарий и буквально влюбился в картину. Бертона обрадовал такой энтузиазм, поэтому он разрешил актеру самостоятельно формировать образ своего героя. Условие было одно: это должен быть персонаж, который жил во всех временных эпохах и ни в какой конкретно.

Фото: Майкл Китон в роли Битлджуса. Фото: imago stock&people / Global Look Press

Китон выбрал подходящий костюм, придумал прическу и грим с плесенью на лице. Позже он рассказывал, что кое-какие идеи подсмотрел у коллеги Билла Моусли в «Техасской резне бензопилой — 2». Кстати, практически вся игра актера в «Битлджусе» — результат его импровизаций. Актер не лишил себя удовольствия поддеть создателей хоррора «Муха» — они отказали Китону в главной роли. В отместку Битлджус в одной из сцен безжалостно съел насекомое.

Претенденток на роль готичной Лидиии Дитц было немало: в числе прочих рассматривали Сару Джессику Паркер, Алису Милано, Джульетт Льюис. Но Бертон предпочел 17-летнюю Вайнону Райдер, которая запомнилась режиссеру по романтической комедии «Лукас».

Фото: Сара Джессика Паркер, фото imago stock&people; Алиса Милано, фото Kathy Hutchins; Джульет Льюис, фото TriStar Pictures / Global Look Press

Роль Делии Дитц предназначалась Анжелике Хьюстон (спустя пару лет она станет лучшей Мортишей Аддамс). Однако актриса заболела, и на ее место пригласили Кэтрин О’Хару, которая через пару лет сыграет маму Кевина из «Один дома». Ей фильм подарил не только славу, но и семейное счастье: на съемках Кэтрин познакомилась с будущим мужем, художником-постановщиком Бо Уэлшем.

Призрака Барбару могли сыграть звезды «Чужого» и «Терминатора» Сигурни Уивер и Линда Хэмильтон, но всех превзошла Джина Дэвис (по иронии в той самой «Мухе», где отказали Китону, она сыграла главную женскую роль). А вот Алек Болдуин, сыгравший ее экранного мужа Адама, отчего-то терпеть не может фильм «Битлджус».

Фото: Сигурни Уивер, фото Globe Photos; Линда Хэмильтон, фото imago stock&people / Global Look Press

Болдуин был единственным, кто сожалел о том, что снялся в проекте Бертона. Всем остальным искренне нравилась эта смешная и удивительная сказка. Когда в 2010 году умер Гленн Шэдикс, воплотивший на экране эзотерика Отто, на его похоронах играли песню Day-O из «Битлджуса» — так распорядился в завещании сам артист.

Интересные факты о «Битлджусе»: название, монстры и прочее Поначалу ленту хотели назвать «Домашние привидения» или «Испуганные под простынями». Бертон язвительно предложил свой вариант: «Испуганные до недержания» (вольный перевод более грубого американского варианта). Неожиданно эта идея студии понравилась, так что режиссер еле отговорил кинобоссов. Хотя на съемки выделили 15 миллионов долларов, на спецэффекты отдали лишь миллион. Бертона это не испугало, а наоборот, раззадорило. Так появились невероятные и даже нарочито аляповатые резиновые и мультяшные монстры, которые добавили картине оригинальности.

Фото: Майкл Китон, фото: KPA; Майкл Китон в роли Битлждуса, фото: © warnerbrosentertainment / Global Look Press

Уникальность фильма еще в том, что главный герой — Битлджус — впервые появляется лишь на 25-й минуте повествования, а в общей сложности экранного времени у него всего 14 минут. Тем не менее за это время Китон успел влюбить в своего персонажа несколько поколений зрителей. Недаром актер называет эту роль самой любимой.

Успех «Битлджуса»: сборы и награды Фильм 1988 года добился невероятного успеха, он более чем в пять раз отбил все потраченные доллары: бюджет составил 14 миллионов, сборы — 74, 7 миллиона. Помимо восторгов зрителей, «Битлджус» получил «Оскар» и «Сатурн» в категории «Лучший грим», награду за лучший фильм ужасов. Сильвию Сидни, сыгравшую загробного инспектора Джуно, отметили как лучшую актрису второго плана.

Фото: Кадры из нового «Битлджуса» / Courtesy of Warner Bros. Picture/Keystone Press Agency / Global Look Press 1/4 Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/Keystone Press Agency / Global Look Press 2/4 Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency / Global Look Press 3/4 Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/Keystone Press Agency / Global Look Press 4/4

Китон и Райдер сразу по окончании съемок подписали согласие на участие в продолжении фильма — где бы и когда бы его ни снимали. Вот только студия не торопилась. Вместо полнометражного кино запустили мультсериал «Битлджус» — тоже, кстати, вполне успешный. Он продержался четыре сезона.

Прошло всего 36 лет, и кинотворцы одумались, дав старт новому проекту о полосатом «биоэкзорцисте». Зрителям остается надеяться, что Тим Бертон будет верен себе и не свернет в сторону политической, расовой, половой или какой-нибудь еще актуальной повестки.