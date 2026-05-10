Александра Пахмутова сделала ценный подарок родному городу

На праздничные мероприятия в Волгоград приехала композитор Александра Пахмутова. Она посетила Парад Победы и подарила городу икону Николая Чудотворца XIX века. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Пахмутова приехала на малую родину на майские праздники. Она приняла участие в живом концерте на Мамаевом кургане, посетила парад Победы и обновленную набережную.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал ей подарки от футбольного клуба «Ротор»: точную копию мяча с исторического матча между «Динамо» и «Спартаком» 2 мая 1943 года, шарф болельщика, именную футболку. В ответ Пахмутова вручила икону Николая Чудотворца XIX века.

«Этому городу передать, чтобы была прекрасной жизнь», — сказала гостья.

Ранее в Химках прошла выставка линогравюр по мотивам песен Пахмутовой. Композитору в 2025 году исполнилось 96 лет.