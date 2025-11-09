Выставку линогравюр к песням Александры Пахмутовой открыли в Химках

Арт-гостиная состоялась в картинной галерее имени С. Н. Горшина в Химках. Ее посвятили творчеству Александры Пахмутовой.

Линогравюры создала художница Галина Завьялова. Участие в мероприятии приняли школьники, представители клуба «Активное долголетие» и почетные гости.

«Такие встречи, где мы говорим о выдающихся деятелях искусства России, помогают создавать в Химках особую культурную среду. Когда молодежь видит, как интересно и глубоко можно обсуждать музыку, живопись, историю, она сама тянется к творчеству. Это лучший способ привлечь их в мир искусства и воспитать думающее, интеллигентное поколение», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Посетители не только увидели уникальные работы, но и обсудили факты о творческом пути Александры Пахмутовой.

«Память о подвигах прошлого, запечатленная в искусстве, — это мощный инструмент патриотического воспитания. Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за будущее России, творчество, рожденное любовью к Родине, служит нравственным ориентиром и напоминает о силе нашего духа», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.