Актриса дубляжа Бакина заявила, что нейросети не смогут передать живые эмоции в кино

Российские актеры дубляжа выступили против замещения человеческого труда технологиями искусственного интеллекта. Актриса Марина Бакина, озвучивавшая Джулию Робертс, в разговоре с ИА НСН подчеркнула уникальность живого голоса, добавив, что никакие технологии не смогут воспроизвести эмоциональность и индивидуальность артиста.
Европейские коллеги российских артистов также выразили тревогу по поводу возможной автоматизации профессии, призывая Евросоюз ввести строгий контроль и правила для защиты традиционной индустрии озвучивания фильмов и сериалов.
Бакина уверена, что внедрение технологий должно оставаться добровольным выбором, особенно в России, где человеческое участие в творческом процессе считается важным элементом культурного наследия. Актриса напомнила, что замена профессионального творчества роботом лишила бы зрителей возможности соприкоснуться с настоящим талантом и эмоциями исполнителя.
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