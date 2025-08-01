Актриса дубляжа Бакина заявила, что нейросети не смогут передать живые эмоции в кино

Российские актеры дубляжа выступили против замещения человеческого труда технологиями искусственного интеллекта. Актриса Марина Бакина, озвучивавшая Джулию Робертс, в разговоре с ИА НСН подчеркнула уникальность живого голоса, добавив, что никакие технологии не смогут воспроизвести эмоциональность и индивидуальность артиста.

Европейские коллеги российских артистов также выразили тревогу по поводу возможной автоматизации профессии, призывая Евросоюз ввести строгий контроль и правила для защиты традиционной индустрии озвучивания фильмов и сериалов.

Бакина уверена, что внедрение технологий должно оставаться добровольным выбором, особенно в России, где человеческое участие в творческом процессе считается важным элементом культурного наследия. Актриса напомнила, что замена профессионального творчества роботом лишила бы зрителей возможности соприкоснуться с настоящим талантом и эмоциями исполнителя.