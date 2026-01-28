Актриса Анна Ардова победила рак

Заслуженная артистка России Анна Ардова ушла в устойчивую ремиссию после лечения рака почек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его информации, состояние 56-летней актрисы стабильное. В 2017 году ей удалили правую почку. Нынешнее обследование выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

Ранее главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян решила показать себя без парика. С осени она борется с онкологическим заболеванием, которое, по ее словам, могло молниеносно развиться на фоне стресса из-за тяжелой болезни ее мужа Тиграна Кеосаяна.