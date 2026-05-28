Актер Николас Кейдж рассказал, как сменил фамилию

Американский актер Николас Кейдж рассказал, что официально сменил свою фамилию на сценический псевдоним. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Variety.

«В прошлом году я официально сменил имя. Теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране. Лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой», — пояснил актер.

Он — племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и двоюродный брат Софии Копполы. Псевдоним актер взял в начале карьеры, чтобы не ассоциироваться со знаменитым дядей. Он сократил свое имя Николас до «Ник» и взял фамилию персонажа комиксов Люка Кейджа. А спустя много лет решил отказаться от старой фамилии окончательно.

Имя Николас менять не стал, поскольку разница не имеет для него большого значения.

Ранее актер призвал молодых коллег не поддаваться давлению работодателей, если они предлагают использовать искусственный интеллект для «улучшения» актерской игры.