Актер Кузичев заявил, что театру не страшен искусственный интеллект

Актер и преподаватель Андрей Кузичев, выступая на церемонии вручения наград «Чайка» сотрудникам Московского художественного театра имени Чехова, приуроченной к 127-летию учреждения, поделился размышлениями о роли театра в современном мире. Об этом сообщило ИА НСН .

Артист подчеркнул, что изменения в обществе и технологический прогресс неизбежно отражаются на восприятии зрителей. Новые формы взаимодействия и быстрый темп жизни способствуют трансформации зрительских предпочтений.

«Театр же никогда и ничему не поддается. Древнее многих религий и ничего его с места не тронет», — заявил Кузичев.

Особое внимание он уделил искусственному интеллекту, отметив, что, несмотря на активное внедрение инновационных технологий, театр останется неподвластным внешним воздействиям нейросетей.