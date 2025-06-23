Актер из сериала «След» умер после сердечного приступа

Актер Сергей Букреев скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Театр.doc».

Букреев снимался в сериале «След», «Горячая точка» и «Пятницкий». Также он исполнял роли в театральных спектаклях, в том числе в постановках «Новая Антигона» и «Кто любит Панкратова».

«Замечательный артист и особенный, очень хороший человек», — отметили в пресс-службе.

Причиной смерти актера стал сердечный приступ. В театре подчеркнули, что ему стало плохо во время спектакля «Палачи». Прощание с артистом пройдет в среду в Пироговской больнице. Его похоронят на Щербинском кладбище.

Ранее из жизни ушел актер и телеведущий Владимир Доронин. Он участвовал в передачах «Куклы» на НТВ, «Лукоморье» на «России», «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ.