Актер Добронравов напомнил о проявленном мирными жителями героизме во время ВОВ

Во время Великой Отечественной войны героизм проявляли не только военнослужащие, но и мирные жители, включая женщин и детей. Об этом ИС «Вести» рассказал актер Виктор Добронравов, сыгравший роль в фильме «Семь верст до рассвета».

«Эту войну выиграл русский народ. Русский народ — это отдельные люди. Мужчины, женщины, старики и дети», — подчеркнул артист.

Он добавил, что не обязательно быть солдатом, чтобы проявить мужество и совершить подвиг.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин, отметивший 102-й день рождения, рассказал о кошмаре, долгое время преследовавшем его после окончания Великой Отечественной войны. Его снились воспоминания о первом бою, во время которого у него заклинил автомат.

Ветеран отправился на фронт в 1943 году, его зачислили в 10-й Украинский фронт. Мартынушкин участвовал в освобождении Житомира, Львова, Кракова, а также Освенцима.