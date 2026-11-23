Музыкальные платформы могут брать с пользователей плату за прослушивание треков, в которых искусственный интеллект воспроизводит голоса исполнителей. Об этом ИА НСН рассказал адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.

По словам юриста, композиции с синтезированными голосами музыкантов являются частью их собственности. Схема монетизации может повторять механизм выплат за обычные фонограммы: создатель покупает разрешение у певца и выкладывает трек на стриминги, а слушатели платят за доступ через подписку или разовый сбор.

Осипов уточнил, что пока доходы вряд ли будут крупными, так как ИИ-песни еще не занимали верхние строчки чартов, однако ситуация со временем может измениться.