23 и 24 августа Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»* впервые пройдет в музее-заповеднике «Архангельское»

Две сцены, мировые хиты, джаз в самых неожиданных жанрах и атмосфера летнего праздника. Среди хедлайнеров:

«Джипси Кингс» Андрэ Рэйеса

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Полина Гагарина со специальной программой

Петр Налич, Вадим Эйленкриг, Женя Любич, Даниил Крамер, «Джазирама» (Узбекистан) и др.

В программе — джазовые спектакли, мировые премьеры, концерты для всей семьи, мастер-классы, маркет, спорт и искусство под открытым небом.

«В этом году мы открываем новую главу — „Jazzовые сезоны“* переезжают в Архангельское и станут ещё масштабнее. „Джипси Кингс“ завершат первый день, а Полина Гагарина — весь фестиваль. Будет музыка для людей любого возраста!», — отметил художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.

10 лет подряд «Jazzовые сезоны»* собирают семьи, друзей и ценителей музыки, превращая летний вечер в незабываемое событие.

Билеты уже в продаже.