23 и 24 августа Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»* впервые пройдет в музее-заповеднике «Архангельское»
Две сцены, мировые хиты, джаз в самых неожиданных жанрах и атмосфера летнего праздника. Среди хедлайнеров:
- «Джипси Кингс» Андрэ Рэйеса
- Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
- Полина Гагарина со специальной программой
- Петр Налич, Вадим Эйленкриг, Женя Любич, Даниил Крамер, «Джазирама» (Узбекистан) и др.
В программе — джазовые спектакли, мировые премьеры, концерты для всей семьи, мастер-классы, маркет, спорт и искусство под открытым небом.
«В этом году мы открываем новую главу — „Jazzовые сезоны“* переезжают в Архангельское и станут ещё масштабнее. „Джипси Кингс“ завершат первый день, а Полина Гагарина — весь фестиваль. Будет музыка для людей любого возраста!», — отметил художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.
10 лет подряд «Jazzовые сезоны»* собирают семьи, друзей и ценителей музыки, превращая летний вечер в незабываемое событие.
Билеты уже в продаже.
Подробная информация на сайте: https://jazzseasons.ru
Возрастное ограничение: 6+
*Jazzовые сезоны — Джазовые сезоны
