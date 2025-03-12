19 марта в концертном зале «Измайлово» стартует премьера «История в отеле. Ностальгия»
Новое звездное шоу «Гранд» перенесет вас на сто лет назад, в эпоху немого кино, лиричных новелл и чарующей музыки.
На сцене — 14 именитых танцоров, чьи шаги покорили паркет и сердца зрителей. Сюжет разворачивается в стенах роскошного отеля, но теперь это история о нежности, романтике и глубине чувств. Без слов, как на старой киноленте, сменяются сюжеты: новые герои, их тайны и переживания оживают в танце. Здесь нет границ между театром и движением — мастерство артистов, изысканные костюмы и атмосфера прошлого стирают реальность.
Почему отель манит постояльцев сквозь века? Какие секреты хранят его номера? Ответы раскроются, когда свет погаснет, а сцена оживет магией танца. После триумфа первой части «Истории в отеле» новая «Ностальгия» обещает стать событием для любителей танца, театра и вдохновения. Погрузитесь в прошлое — билеты уже ждут!
Сайт проекта: https://hotelstory2.ru/
Возрастное ограничение: 6+
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