19 марта в концертном зале «Измайлово» стартует премьера «История в отеле. Ностальгия»

На сцене — 14 именитых танцоров, чьи шаги покорили паркет и сердца зрителей. Сюжет разворачивается в стенах роскошного отеля, но теперь это история о нежности, романтике и глубине чувств. Без слов, как на старой киноленте, сменяются сюжеты: новые герои, их тайны и переживания оживают в танце. Здесь нет границ между театром и движением — мастерство артистов, изысканные костюмы и атмосфера прошлого стирают реальность.



Почему отель манит постояльцев сквозь века? Какие секреты хранят его номера? Ответы раскроются, когда свет погаснет, а сцена оживет магией танца. После триумфа первой части «Истории в отеле» новая «Ностальгия» обещает стать событием для любителей танца, театра и вдохновения. Погрузитесь в прошлое — билеты уже ждут!