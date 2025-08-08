11 и 12 октября в «Театриуме на Серпуховке» покажут рок-мюзикл «Гладиатор» от Современного театра мюзикла

Петр Елфимов, вокалист группы Гран-Куражъ и участник «Евровидения-2009», сыграет Максимуса — полководца, который потерял все, но не сдался.

«Для меня само участие в постановке мюзикла в качестве актёра вызов самому себе! Мечта, которая вот-вот сможет осуществиться — сыграть спектакль, дать жизнь герою и представить его публике», — поделился Елфимов.

Режиссер Рамзиля Минибаева соединила ярость гладиаторских боев, дворцовые интриги и силу духа в одном проекте. Для мюзикла написали оригинальную рок-партитуру. Музыку и тексты создали Петр Елфимов, Константин и Анна Скрипалевы, Вадим Лановой. В труппе — сплошь звезды мюзиклов: Александр Бобров, Ярослав Баярунас, Роман Графов, Константин Барышников, Наталия Быстрова и другие.

Возрастное ограничение: 16+