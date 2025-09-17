Зумеров начали перевоспитывать с помощью жизни в подмосковной деревне

Onlinetours: в России появились туры в деревню для перевоспитания зумеров

В России появились специальные пакетные туры для поколения Z. Путешествие ставит собой цель «перевоспитать зумеров» с помощью жизни вдали от города, сообщила Lenta.ru .

В пресс-службе сервиса по бронированию Onlinetours отметили, что стоимость необычного тура для путешественников от 14 до 25 лет составляет порядка 20 тысяч. За эти деньги представитель поколения Z проведет неделю в подмосковной деревне Бабенки и будет заниматься физическим трудом.

«Программа составлена так, чтобы по окончании тура ваш домашний зумер вернулся домой взрослым и самостоятельным человек», — отметили в Onlinetours.

Сервис пообещал, что тур привьет молодым людям любовь к труду: во время «отдыха» они будут подниматься в 6:00, колоть дрова, пользоваться колодцем, менять лампочки и чистить овощи. В качестве развлечений зумерам предложат гулять по лесу и исследовать звездное небо.

«В стоимость тура также включено трехразовое питание, составленное местными бабушками из продуктов со своего огорода», — добавили в пресс-службе.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, трихолог Юлия Галлямова опровергла популярный в Сети миф о ранней седине у зумеров. Она добавила, что на эту тему пока нет объективных научных исследований.