Трихолог Галлямова развеяла миф о раннем поседении у зумеров

Доктор медицинских наук, профессор, трихолог Юлия Галлямова опровергла утверждение о том, что представители поколения Z стремительно седеют. В интервью радио Sputnik специалист подчеркнула, что нет объективных научных исследований и доказательств массового появления седины у зумеров.

По ее словам, седина — это запрограммированный процесс, который начинается у каждого человека в свое время.

«Если кто-то из врачей отметил, что зумеры чаще обращаются с сединой, то это ни о чем не говорит. Это их субъективное мнение, на которое могут повлиять другие факторы, например, социальные», — отметила Юлия Галлямова.

Трихолог добавила, что седина — один из процессов старения, наряду с возрастными изменениями кожи, ногтей, костей и мышц. Она предположила, что на раннее появление седины могут влиять такие внешние факторы, как питание, ритм жизни, недосып, недостаток физической активности и воздействие компьютеров, однако эти предположения требуют дальнейшего изучения.