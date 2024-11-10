«Зомби-дроны» создали из мертвых уток в США

Дроны из чучел мертвых птиц начали создавать в Технологическом институте Нью-Мексико в США. «Зомби-дроны» планируют использовать для наблюдений за природой, сообщило New York Post.

Ученые реализовали свою идею на тушках уток. Пугающие своей реалистичностью дроны в виде птиц могут плавать по воде с помощью механических лапок.

«Ради создания устройств живых птиц не убивают. Кроме того, „зомби-дроны“ не были разработаны для шпионажа», — заявил доцент кафедры машиностроения доктор Мостафа Хассаналян.

Также американские изобретатели сделали из тел голубей так называемых голубей-шпионов, оснащенных камерами. Благодаря передовой механике удалось имитировать естественные модели полета и поведение настоящих птиц. В когти чучела голубя интегрировали сплавы с эффектом памяти формы, чтобы птица-шпион могла сидеть и наблюдать за происходящим.

Российские инженеры ранее разработали первый в мире робот-камикадзе «Депеша». Управлением им осуществляется через джойстик и FPV-шлем.