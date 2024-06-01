Российские инженеры разработали первый в мире наземный робот-камикадзе

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) разработал первый в мире робот-камикадзе «Депеша», которым можно управлять через джойстик и FPV-шлем. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Благодаря разработке военные смогут поражать технику и живую силу противника, а также уничтожать укрепления «зубы дракона». В отличие от других дронов «Депеша» имеет гусеничную платформу и уничтожает цели с помощью подрыва заряда, который доставляет робототехнический комплекс

Грузоподъемность аппарата составляет 150 килограммов, робот может незаметно доставлять на передовую провизию, боеприпасы, топливо и даже проводить эвакуацию раненых бойцов. Новый дрон сейчас проходит испытания, его проверяют в том числе и в зоне СВО.

Ранее гендир Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что за последние годы выпуск и капитальный ремонт танков увеличился на предприятиях в 3,5 раза. Он добавил, что корпорация поставляет в зону специальной военной операции почти 80% вооружений.