Знаменитый моржовый пенис украли из ресторана в США

Трое мужчин вынесли необычный трофей из популярного ресторана в штате Нью‑Джерси — бакулюм моржа. Об этом сообщил таблоид Daily Star .

Кость из пениса животного десятилетиями висела за барной стойкой и считалась одной из главных фишек заведения наряду с зубом мегалодона и другими диковинками.

Сотрудница бара Миа Панелла рассказала, что трое посетителей заинтересовались экспонатом. Она дала им кость в руки и предложила угадать, какой частью тела моржа она служила. После этого Миа ненадолго отошла в подсобку, а когда вернулась — мужчины уже исчезли вместе с раритетом.

Перед этим компания успела сообщить, что приехала в Камден из Огайо на музыкальный фестиваль. Внук основателя бара обратился к «ценителям искусства» через соцсети и попросил вернуть кость, пообещав не обращаться в полицию. Он подчеркнул, что моржовая реликвия давно стала символом бара и частью его истории.

