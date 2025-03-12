Злой призрак помешал паре завести детей
DM: британская пара пожаловалась, что злой призрак мешает им завести детей
Британская пара приобрела новый дом в Шотландии, но после переезда супруги обнаружили, что в нем живет злобный дух, который мешает им завести детей. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
Наташа и Росс переехали в дом 1980-х годов с четырьмя спальняим и террасой в городе Обан. Они планировали превратить таунхаус в семейное гнездышко и воспитывать в нем детей.
После переезда они обнаружили, что с домом что-то не так. Постоянно слышался странный стук, сигнализация срабатывала без причины, а на телах Наташи и России появлялись странные синяки.
«Моя независимость полностью утрачена, мне не дают побыть наедине у себя дома», — пожаловалась девушка.
По ее словам, когда она остается одна, то чувствует, как призрак пытается на нее ментально воздействовать.
Росс отметил, что начал страдать от кошмаров. В последнее время ему снятся сны о пожаре в доме.
Молодые люди признались, что хотели «завести много маленьких детей», но сейчас этот дом не безопасен, в нем не комфортно.
Пара пригласила к себе охотников за привидениями из передачи «Помогите! В моем доме водятся привидения». Один из ведущих позже признался, что во время ночного дежурства призрак якобы трижды уколол его в ногу.
Ранее в американском штате Нью-Джерси заметили корабль-призрак, севший на мель в заливе Сэнди-Хук.