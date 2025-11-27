«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения

В эфире УВБ-76 прозвучали шифровки со словами «разгонистый» и «лордочар»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») передала два новых закодированных сообщения — «разгонистый» и «лордочар». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» , фиксирующий активность станции.

По данным канала, шифровки прозвучали в 11:22 и 13:10 по московскому времени.

УВБ-76 — одна из самых загадочных радиостанций, работающая c 1976 года. Большую часть эфира занимают монотонные шумы и характерное жужжание, из-за чего она и получила неофициальное название. Иногда звучат короткие голосовые сообщения со словами, не имеющими очевидного значения.

Такие включения регулярно привлекают внимание радиолюбителей. Пользователи соцсетей традиционно пытаются связать их с текущими мировыми событиями, хотя официального подтверждения цели работы станции нет.

На днях «Жужжалка» уже выходила из привычного режима: 23 ноября она передала слово «смотренье», а 24 ноября — «персолюкс».