Жука возрастом 230 миллионов лет нашли в Китае

Жук, живший 230 миллионов лет назад, обладал уникальными особенностями
Китайские ученые нашли жука возрастом 230 миллионов лет рядом с городом Цзиюань на севере КНР. Его строение не соответствует известным триасовым родственникам, сообщил журнал Palaeontologia Electronica.
Сотрудник Китайского университета геологических наук Шуанмао Гуй задокументировал уникальное сочетание признаков, включающее отсутствие отчетливой шеи и округлую заднюю пластину, которое не замечали ни у одного другого жука триасового периода.
Палеонтологи заинтересовались переднеспинкой, пластинкой позади головы насекомого. Этот щиток был ничем не украшенным и круглым. Ранее родственные формы отличались более крутыми боками, более прямыми краями или как минимум шестью рядами отверстий на затвердевших надкрыльях.
Уплощенное тело и изогнутые челюсти жука указывали на то, что он приспособился к жизни в труднодоступных местах.
Ранее ученые из Поднебесной нашли совершенно новый вид лучеперых рыб, живших 244 миллиона лет назад.