Жука возрастом 230 миллионов лет нашли в Китае

Жук, живший 230 миллионов лет назад, обладал уникальными особенностями

Китайские ученые нашли жука возрастом 230 миллионов лет рядом с городом Цзиюань на севере КНР. Его строение не соответствует известным триасовым родственникам, сообщил журнал Palaeontologia Electronica .

Сотрудник Китайского университета геологических наук Шуанмао Гуй задокументировал уникальное сочетание признаков, включающее отсутствие отчетливой шеи и округлую заднюю пластину, которое не замечали ни у одного другого жука триасового периода.

Палеонтологи заинтересовались переднеспинкой, пластинкой позади головы насекомого. Этот щиток был ничем не украшенным и круглым. Ранее родственные формы отличались более крутыми боками, более прямыми краями или как минимум шестью рядами отверстий на затвердевших надкрыльях.

Уплощенное тело и изогнутые челюсти жука указывали на то, что он приспособился к жизни в труднодоступных местах.

