Новый вид лучеперых рыб обнаружили в Китае

Ученые из Китая нашли новый вид лучеперых рыб, живших 244 миллиона лет назад. Ему присвоили научное название P. Huoae. Ископаемая рыба длиной 27,5 см была обнаружена в провинции Юньнань и отнесена к вымершему роду Ptycholepis, который существовал со среднего триаса по юрский период, написал MIR24.TV со ссылкой на Global Times.

Окаменелости других представителей этого рода находили в раннеюрских отложениях в Германии, Великобритании и Франции. Самым древним считался образец возрастом 242 миллиона лет из Италии. Таким образом, рыба из Юньнани — первый образец Ptycholepis из Китая и самый ранний экземпляр своего рода из всех известных на планете.

Ученые отметили, что P. Huoae заметно отличается от сородичей особенностями строения черепа, жаберных костей и грудных позвонков. Находка показала, что представители рода Ptycholepis имели более обширный ареал обитания и жили на планете дольше, чем считалось ранее.